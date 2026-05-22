Brasil, dispuesto a donar a Panamá las actas del Congreso Anfictiónico

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, anunció que, en el marco de la sesión ordinaria de la Sociedad Bolivariana de Panamá correspondiente al mes de mayo, recibió formalmente una comunicación de la Embajada de la República Federativa de Brasil en la que se propone la firma de un Acuerdo de Donación de las Actas Originales del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Ese invaluable acervo sería entregado durante la próxima 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar en esta capital a finales de junio. La propuesta constituye un acto de hermandad hemisférica y un aporte de extraordinario valor al patrimonio histórico vinculado al Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante su informe, el viceministro Guevara Mann destacó, asimismo, otro acontecimiento relevante para la institución: la aprobación, el pasado 27 de abril, de una resolución por parte de la Asamblea Nacional, mediante la cual se rindió tributo al Bicentenario del Congreso Anfictiónico y se otorgó reconocimiento a la Sociedad Bolivariana de Panamá por su sostenida labor en la preservación y difusión del ideario bolivariano, así como por su participación en la organización de esa conmemoración histórica.

Como parte de la agenda de la sesión, se rindió el informe de la Comisión Interinstitucional del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, a cargo de su secretaria ejecutiva, María Alejandra Eisenmann, así como el informe de la Comisión de Educación y Comunicaciones de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

La jornada concluyó con la participación del cuarteto de cuerdas de la Orquesta del Istmo, bajo la dirección del maestro Carlos Alexander Guevara, y la lectura del poema “Bolívar”, del poeta venezolano Ernesto Luis Rodríguez.