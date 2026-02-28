Brigadistas juveniles realizan histórica gira en Estados Unidos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, por primera vez en su historia, diez integrantes de la Brigada Infantil y Juvenil participaron en una gira formativa internacional en los Estados Unidos, experiencia que fortaleció su preparación técnica y su liderazgo como futuros miembros de la institución.

El intercambio se desarrolló durante nueve días en la ciudad de Nueva York, donde los jóvenes conocieron el funcionamiento del sistema bomberil estadounidense y compartieron experiencias con brigadistas locales. La delegación estuvo conformada por representantes de distintas zonas regionales del país, entre ellas Bocas del Toro, Bugaba, Chiriquí, Herrera, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro, seleccionados por su disciplina, compromiso y vocación de servicio.

Durante su estadía participaron en el programa “Bombero Junior Exchange Project”, que incluyó visitas y capacitaciones junto al New York City Fire Department y el Mineola Junior Fire Department. Las jornadas permitieron conocer protocolos de emergencia, técnicas operativas y estrategias de prevención, reforzando su formación integral.

Como parte de la agenda cultural, realizaron recorridos por el Puente de Brooklyn y el National September 11 Memorial & Museum, espacios donde reflexionaron sobre el sacrificio y la resiliencia vinculados al servicio bomberil.

La delegación contó con el acompañamiento de los instructores Aurelio Ortiz y Lourdes Castañeda, quienes guiaron el proceso formativo. El proyecto fue posible gracias al respaldo del Despacho de la Primera Dama, liderado por Maricel Cohen de Mulino, el apoyo de la Carvalho Family Foundation y la gestión del director general del Cuerpo de Bomberos, coronel Víctor Raúl Álvarez Villalobos.

Asimismo, los brigadistas sostuvieron un encuentro con el embajador Eloy Alfaro, representante permanente de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas, con quien compartieron sus aprendizajes y el orgullo de representar al país.

La institución destacó que esta experiencia marca un precedente y reafirma su compromiso con la formación de niños, niñas y jóvenes, convencida de que en ellos se encuentra el futuro del servicio bomberil en Panamá.