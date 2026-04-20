Buscan alternativas para resolver crisis del agua en Azuero

La crisis del agua en la península de Azuero no es un fenómeno reciente, sino el resultado de décadas. Sin embargo, en mayo de 2025, la situación alcanzó un punto crítico que obligó al Estado panameño a declarar un estado de emergencia. La crisis persiste, por lo que las autoridades han anunciado distintas medidas en busca de una solución a la problemática.

Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que: “Se requiere un diagnóstico profundo y estructurado para poder establecer un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo que resuelva el problema de raíz”. En esta línea, señaló que Panamá recibirá la colaboración estratégica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la zona.

“Se analizará a fondo la situación de fuentes críticas como el río La Villa y el río Estibaná, así como el estado de las plantas potabilizadoras”, explicó el ministro Boyd.

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