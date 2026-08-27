Cae uno de los más buscados por homicidio en Colón

Abdiel Ameth Rodríguez Góndola, quien figuraba en la lista de los más buscados por homicidio doloso agravado, fue aprehendido en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

La información fue dada a conocer por la Policía Nacional, que detalló que la captura se logró mediante acciones investigativas.

El hombre fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Rodríguez Góndola era requerido por su presunta vinculación con un hecho ocurrido el 4 de enero de 2026 en Puerto Escondido, donde una persona perdió la vida producto de heridas ocasionadas con arma de fuego.