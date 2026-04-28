Cambios a la ley para anticipar el ingreso de armas en cárceles

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que para frenar el ingreso de armas y tecnología a los penales es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario.

Según la titular, la legislación vigente limita la capacidad de respuesta de las autoridades ante métodos sofisticados como el uso de drones, túneles y la organización de asentamientos informales en los perímetros carcelarios, lo que hace imperativa una ley que permita la anticipación y no solo la reacción.

“Esas invasiones que se han dado alrededor de los centros, muchas veces la organizan esas personas que van a tener esa disposición (de tratar de ingresar artefactos a las cárceles), traen a otra gente que de verdad pasan por una situación compleja que no tienen una vivienda y organizan grupos dentro de estos terrenos”, manifestó la ministra, al detallar cómo se vulneran los controles de seguridad, en ocasiones con la complicidad de unidades policiales.

En esta línea, Montalvo recordó un caso donde se detectó un grupo que tenía túneles para llegar hasta la cerca de un recinto carcelario. “Hay gente que se atreve a desafiar, que entra y busca la manera de ingresar”, dijo.

Limitaciones actuales

La ministra detalló que las autoridades actúan hasta donde lo permite la normativa actual. “No podemos bajo ninguna circunstancia evitar que existan personas que estén dispuestas a atacar el sistema penitenciario, nosotros tenemos que tomar medidas cuando el hecho se da. Yo no me puedo anticipar ni tomar decisiones en función de lo que no ha ocurrido, pero tengo sospecha, porque el sistema panameño no le permite, sería una extralimitación de funciones”, explicó.

Montalvo destacó que el perfeccionamiento del crimen organizado exige una respuesta coordinada entre el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional. “Al final tenemos que esperar que las situaciones ocurran, por como esta hecha la ley. ¿Se puede cambiar? por supuesto, eso debe pasar por una conversación por parte del Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, y que se tenga realmente lejos de la política la disposición de dar una ley robusta para el sistema penitenciario, ya es necesario porque el crimen organizado se ha perfeccionado”, puntualizó.