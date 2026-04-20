Campesinos de Río Indio convocan a marcha el 25 de abril y piden suspender proyecto de embalse

Organizaciones campesinas de la cuenca de Río Indio anunciaron una marcha para el próximo 25 de abril en defensa del territorio, en medio de cuestionamientos al proyecto de embalse impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En conferencia de prensa, los grupos denunciaron falta de consulta pública, inconsistencias en las cifras oficiales y riesgos ambientales asociados a la obra. También advirtieron posibles afectaciones a más de 13 mil personas y cuestionaron los procesos de reasentamiento.

En este contexto, el obispo de la Diócesis de Colón–Kuna Yala, Manuel Ochogavía Barahona, hizo referencia al cuidado de la “casa común”, en línea con el llamado del Papa Francisco, y subrayó que el desarrollo debe ir de la mano con la protección del medio ambiente y la dignidad de las comunidades.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá sostuvo que “el proyecto de río Indio es crítico para la seguridad hídrica de los panameños, por lo que el Canal de Panamá reconoce la importancia de llevarlo adelante mediante un proceso abierto y transparente, y por ello en los últimos 10 meses ha desarrollado un diálogo robusto con la participación creciente de las familias que residen en el área del proyecto”.

“Producto de este diálogo, que incluyó más de 200 reuniones colectivas e individuales, fue posible elaborar con el concurso de las familias el Marco de Compensación, un documento por escrito que establece en detalle las compensaciones en materia de terrenos, viviendas, medios socioeconómicos y aspectos socioculturales”, agregó la ACP.

Indican que “el Canal continuará trabajando para que las familias pendientes de incorporarse al proceso, con la certeza de que trabajando en conjunto el proyecto de río Indio generará beneficios sociales, ambientales y económicos a todas las comunidades de la Cuenca del río Indio”.