Canal de Panamá culmina reparación y reactiva planta de Miraflores

El Canal de Panamá informó en un comunicado que culminaron los trabajos de reparación en el sistema de alimentación eléctrica, tras los daños ocasionados por equipo pesado de un contratista que provocaron la suspensión del servicio en la planta potabilizadora de Miraflores.

La entidad detalló que ya se inició la operación de los sistemas de bombeo y potabilización; sin embargo, el proceso será paulatino, por lo que se espera un restablecimiento completo hacia el final de la tarde. Mientras tanto, los usuarios podrían experimentar bajas presiones de agua.

El Canal de Panamá agradeció la paciencia de la población y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.