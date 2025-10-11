Canal de Panamá inicia adecuación de caminos en la cuenca del río Indio para beneficiar a más de 3 mil residentes

El Canal de Panamá, informó que, en coordinación con los ministerios de Obras Públicas (MOP) y Desarrollo Agropecuario (MIDA), inició los trabajos de adecuación de caminos de producción en comunidades aledañas a la cuenca del río Indio, con el objetivo de mejorar el acceso y la comunicación de más de 3,000 residentes en esta región.

La entidad señaló en un comunicado que las obras comenzaron con la rehabilitación de los primeros ocho kilómetros de caminos que conectan a las comunidades de Los Uveros, La Conga Abajo y San Cristóbal. En total, el plan contempla intervenir unos 60 kilómetros de vías de producción, como parte de las actividades relacionadas con el proyecto para la creación de un lago en río Indio.

A su vez destacó que dichas labores incluyen limpieza y despeje de caminos, nivelación de la superficie, relleno y compactación de tramos deteriorados, así como la construcción y reparación de drenajes, cunetas y alcantarillas para un mejor control del flujo de agua. También se realizan mejoras en pasos de quebradas y vados, además de la instalación de señalización básica para garantizar la seguridad vial.

De acuerdo con el Canal de Panamá, estas acciones permitirán reducir pérdidas postcosecha, acortar tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios de salud, educación y comercio para las comunidades rurales. La rehabilitación de estos caminos no solo impulsa la economía local, sino que también fortalece la integración y bienestar de miles de familias que dependen de estas rutas en su vida diaria.

La creación del lago en el río Indio es considerada por la entidad como la alternativa más eficiente y sostenible para garantizar la seguridad hídrica de Panamá, de la cual dependen más de dos millones de personas que se abastecen del sistema de lagos y del funcionamiento del Canal. Esta iniciativa combina ingeniería, desarrollo social y ambiental, replicando el modelo implementado en la cuenca del río Chagres, donde durante 25 años se han desarrollado proyectos sostenibles en 148 comunidades, beneficiando a más de 16,000 personas.

En la cuenca del río Indio también están en marcha proyectos de reforestación, acueductos rurales, agroforestería, internet satelital y energía solar en escuelas, impulsando el desarrollo comunitario y una visión de sostenibilidad local.

Como parte del proyecto, se contempla la reubicación de unas 550 familias bajo un plan de participación informada y un proceso de reasentamiento financiado por el Canal de Panamá. Este plan incluye compensaciones a valor de mercado, adquisición de nuevas tierras tituladas, construcción de viviendas, centros comunitarios, escuelas y puestos de salud, garantizando el respeto de los derechos de las familias involucradas.