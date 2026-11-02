Canciller Javier Martínez-Acha representará a Panamá en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, el ministro Javier Martínez-Acha Vásquez representará al país en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

El encuentro reunirá a representantes de los 22 países iberoamericanos y constituirá un espacio de diálogo político, concertación y cooperación multilateral, orientado al fortalecimiento de los vínculos históricos, culturales y de cooperación entre las naciones que integran la comunidad iberoamericana, informó el comunicado.

La participación de Panamá en esta cita internacional permitirá dar continuidad al diálogo sobre temas de interés común y afianzar los mecanismos de cooperación e integración regional.