El canciller Javier Martínez-Acha llegó este miércoles a La Habana, Cuba, para reunirse con autoridades de ese país y abordar la situación de siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos desde hace nueve meses.

El ministro fue recibido por Otto Vaillant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Su visita da continuidad a las gestiones diplomáticas que Panamá mantiene para conseguir el regreso de los connacionales.

El grupo inicialmente estaba conformado por 10 panameños, siete hombres y tres mujeres. Sin embargo, en abril pasado, las autoridades cubanas liberaron por razones humanitarias a Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes retornaron a Panamá.

En junio, Martínez-Acha confirmó que el Gobierno mantenía asistencia legal, protección diplomática y acompañamiento consular a los siete ciudadanos que continúan detenidos.

El canciller también adelantó que se evaluaban alternativas para que, en caso de recibir una condena en Cuba, los panameños pudieran cumplir sus penas en territorio nacional.

Las autoridades cubanas acusan a los detenidos de participar en actividades que consideran violatorias de las leyes de ese país. El viaje del canciller se enmarca en las gestiones impulsadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para lograr su retorno a Panamá.