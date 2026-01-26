Cancillería aclara que el Órgano Ejecutivo no guarda vínculo con viaje de diputados a Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aclara que el Órgano Ejecutivo no tiene vínculo alguno con el viaje anunciado por un grupo “minoritario” de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán.

“Dicha visita responde exclusivamente a decisiones personales e iniciativas particulares de esos diputados y, por tanto, no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior”, explica la nota de Cancillería.

La institución reiteró que la conducción de la política exterior es una atribución constitucional y exclusiva del Órgano Ejecutivo.

“El Gobierno de la República de Panamá reitera su compromiso con la política de “una sola China”, conforme a los intereses nacionales y los compromisos diplomáticos establecidos”, detalla el comunicado.

La nota concluye asegurando que “Panamá continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China, en el marco del reconocimiento mutuo y el respeto a la soberanía nacional”.