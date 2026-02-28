Cancillería de Panamá emite alerta de viaje y medidas de seguridad por situación en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá emitió una recomendación oficial dirigida a todos los ciudadanos panameños para que se abstengan de realizar viajes no esenciales a la región de Medio Oriente.

Esta medida preventiva responde a la actual inestabilidad en la zona, buscando salvaguardar la integridad de los nacionales ante posibles riesgos derivados de la situación geopolítica actual.

Para los panameños que ya residen en países de la región, específicamente en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán, el Ministerio ha extendido un exhorto especial. Se les solicita mantener un estado de alerta constante, mantenerse informados estrictamente a través de fuentes oficiales y acatar con rigurosidad todas las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales de cada país.

Con el fin de ofrecer asistencia inmediata, la Cancillería mantiene activo el Centro de Coordinación de Información (CECODI). Los ciudadanos que requieran orientación o apoyo pueden comunicarse al teléfono (507) 504-9514, a través de los números de WhatsApp (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252, o mediante el correo electrónico [email protected]. Estos canales están habilitados para atender consultas y coordinar cualquier necesidad de los nacionales en el extranjero.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su firme compromiso con la protección y asistencia de los panameños en el exterior. La institución aseguró que continuará monitoreando de manera estrecha la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, con el objetivo de tomar y comunicar oportunamente cualquier medida adicional que sea necesaria para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.