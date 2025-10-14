Capturan a 139 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 139 personas. De ellas 117 fueron por oficio, 11 por faltas administrativas y 11 en flagrancia, informaron de la Policía Nacional.

Según el reporte policial, “se realizaron 26 diligencias de allanamiento, se decomisaron seis armas de fuego, 24 municiones, 176 carrizos con polvo blanco, 75 envoltorios con polvo blanco, 13 envoltorios con hierba seca entre otras sustancias ilícitas. Además ser recuperó un auto”.

En materia de tránsito, detallaron que “se colocaron 974 boletas, de las cuales sobresalen 357 por exceso de velocidad, 67 por luces no adecuadas, 10 por licencias vencidas, nueve por embriaguez comprobada y 12 por hablar por celular. Se remolcaron 34 vehículos por diversas causas”.

En tanto se registraron 97 accidentes de tránsito dejando como saldo 29 lesionados, dos víctimas fatales por colisión en la carretera Panamericana a la altura de El Nazareno en el distrito de La Chorrera, agregaron de la PN.