Capturan a 154 personas en las últimas 24 horas

Un total de 154 personas fueron capturadas en las últimas horas, de las cuales, 117 fueron por oficio, 21 por faltas administrativas, 12 en flagrancia, y cuatro por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte de la Policía, se realizaron 64 diligencias de allanamiento, se recuperó dos armas de fuego con dos municiones, cuatro autos con denuncias de robo y hurto, además de la suma de 30 dólares en efectivo.

También se decomisaron 40 bolsitas, 16 sobrecitos, cinco bolsas y un envoltorio con marihuana además de un sobrecito y una bolsita con cocaína, así como 63 fragmentos sólidos de presunta sustancia ilícita.

En materia de tránsito, se colocaron 942 infracciones de las cuales 99 fueron por exceso de velocidad, 52 por luces no adecuadas, 20 por licencia vencida, 12 por hablar por celular, ocho por embriaguez comprobada y una por aliento alcohólico.