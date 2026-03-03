Capturan a 157 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fuerin aprehendidas 157 personas. De ellas 101 fueron por oficio, 40 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y una por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).Según el reporte policial, se realizaron 37 allanamientos y se decomisó un arma de fuego con 24 municiones, un sobre con presunta cocaína, además de una bolsa y ocho sobrecitos con hierba seca.En materia de tránsito se colocaron 741 boletas por diversas infracciones, de las cuales sobresalen 107 por exceso de velocidad, 48 por luces no adecuadas, 12 por embriaguez comprobada, ocho por licencia vencida, siete por hablar por celular mientras conduce y dos por aliento alcohólico.