Capturan a 170 personas durante operativos de seguridad en las últimas 24 horas

Un total de 170 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como parte de las acciones desarrolladas dentro del Plan Firmeza, informó la Policía Nacional.

Del total de aprehensiones, 111 fueron por oficio, 30 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y 17 por casos relacionados con microtráfico.

Durante los operativos se realizaron 83 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron cuatro armas de fuego, 20 paquetes de droga y B/. 57,675.50 en efectivo. Además, fueron recuperados tres vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 1,190 boletas, entre las que destacan 246 por exceso de velocidad, 44 por luces no adecuadas, 13 por licencias vencidas, cuatro por embriaguez comprobada y 14 por hablar por celular mientras conducían.

Asimismo, las autoridades reportaron el remolque de 77 vehículos por diversas causas.

La Policía Nacional indicó que continuará con los operativos de prevención y seguridad en distintos puntos del país.