Capturan a 187 personas durante operativo de las últimas 24 horas

La Policía Nacional aprehendió a 187 personas en las últimas 24 horas como parte del Plan Firmeza, según informó la institución.

Del total de aprehensiones, 118 fueron por oficio, 38 por faltas administrativas, 15 en flagrancia, 11 por microtráfico y dos por narcotráfico.

Durante el operativo también se realizaron 74 diligencias de allanamiento, en las que fueron decomisadas tres armas de fuego, 89 municiones y tres proveedores. Además, las autoridades incautaron B/. 67,094.54 en efectivo, 122 carrizos con polvo blanco, 34 envoltorios de hierba seca y 100 pastillas de metanfetamina, entre otros elementos.

La Policía informó además sobre la recuperación de cinco vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 802 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. De estas, 257 correspondieron a conductores que excedieron los límites de velocidad, 44 por luces inadecuadas y siete por embriaguez comprobada.

Un total de 31 vehículos fueron removidos con grúa.

Durante las últimas 24 horas también se registraron 119 accidentes de tránsito en el país, que dejaron 25 personas lesionadas.