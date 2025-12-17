Capturan a 191 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 191 personas en diversos sectores del país, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte oficial, de las capturas 125 fueron por oficio, 47 por faltas administrativas, 13 en flagrancia y seis por microtráfico.

“Se realizaron 54 diligencias de allanamiento, se decomisaron B/. 168.00 en efectivo, varios sobres con dosis de diversas sustancias ilícitas y un auto fue recuperado”, agregaron de la PN.

En tanto, en materia de tránsito se colocaron 737 infracciones de las cuales 111 por exceso de velocidad, 34 por luces no adecuadas, cuatro por hablar por celular, nueve por licencias vencidas y siete por embriaguez comprobada. Se remolcaron 39 vehículos en grúa por diversas causas.