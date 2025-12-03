Capturan a 197 personas en 24 horas bajo el “Plan Firmeza”

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron incautadas 231 municiones, siete armas de fuego y se aprehendieron a 197 personas a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, de las aprehensiones, 113 fueron por oficio, 52 por faltas administrativas, nueve por microtráficoy 23 en flagrancia.

Se realizaron 92 diligencias de allanamiento, se decomisaron B/. 1, 449.41 en efectivo, 595 carrizos con polvo blanco, 37 bolsitas con hierba, 80 fragmentos sin identificar entre otras sustancias ilícitas.

En materia de tránsito se colocaron 842 boletas, de las cuales, 117 por exceso de velocidad, 53 por luces no adecuadas, 14 por licencias vencidas, dos por embriaguez comprobada. En tanto, 36 vehículos fueron removidos con grúa.