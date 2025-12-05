Capturan a 206 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 206 personas. De ellas 151 fueron por oficio, 26 por faltas administrativas, 22 en flagrancia y 07 por Microtráfico, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “se realizaron 61 diligencias de allanamiento, se decomisaron 11 armas de fuego con 226 municiones. Además recuperaron dos autos y un semoviente”.

Detalla que, en materia de tránsito se colocaron 831 infracciones donde sobresalen 119 por exceso de velocidad, 55 por luces no adecuadas, 06 por licencias vencidas, 15 por hablar por celular y ocho por embriaguez comprobada. Además 38 vehículos fueron remolcados en grúa por diferentes faltas.