Capturan a 541 personas en las últimas horas

En las últifmas 72 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 541 personas, de estas 18 por microtráfico y se incautaron 9 armas de fuego a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “también en las aprehensiones, 339 son por oficio, 165 por faltas administrativas, 02 narcotráfico y 17 en flagrancia”.

Se realizaron 111 diligencias de allanamiento, se recuperaron 6 vehículos, 3 autos incautados, se decomisaron 35 paquetes con droga, B/.13,118.55, 33 municiones, 361 sobres, carrizos y bolsitas con presuntas ilícitas.

Asimismo, las autoridades informaron que se colocaron 3,480 infracciones de tránsito: 612 fueron por exceso de velocidad, 55 por embriaguez comprobada, 213 fueron por luces no adecuadas y 86 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 297 vehículos.