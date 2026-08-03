Capturan a 600 personas en las últimas 72 horas

En el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional informó que durante las últimas 72 horas aprehendió a 600 personas y decomisó 499 paquetes con presunta droga en distintos puntos del país.

Del total de aprehensiones, 342 fueron por oficio, 170 por faltas administrativas, 65 en flagrancia, 22 por microtráfico y una por presunto delito relacionado con narcotráfico.

Como parte de las acciones operativas, se realizaron 129 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, donde se incautaron 266 carrizos con presunta sustancia ilícita, 19 armas de fuego, 77 municiones, 18 proveedores y B/.182.00 en efectivo. Además, fueron recuperados tres vehículos que mantenían denuncias por robo y hurto.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 3,315 boletas por incumplimiento al Reglamento de Tránsito. Entre las principales infracciones se reportan 954 por exceder los límites de velocidad, 131 por luces inadecuadas, 69 por licencias vencidas, 43 por uso del celular al conducir, 56 por aliento alcohólico y 102 por embriaguez comprobada.

Asimismo, 317 vehículos fueron removidos con grúa durante los operativos.

La Policía Nacional también reportó 263 accidentes de tránsito, que dejaron 97 personas lesionadas y tres víctimas fatales. Los hechos ocurrieron en Arraiján, donde se registró un choque contra objeto fijo, y en Pacora, donde se reportó un atropello.