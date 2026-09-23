Capturan a 8 personas por presunto peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras

Ocho personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con un caso de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Las aprehensiones se realizaron mediante la Operación Orbis, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Según informó la PGN, las diligencias se desarrollaron en distintos puntos de San Miguelito, el área Este del país y Arraiján, donde también fueron recolectados indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con la investigación, las personas aprehendidas presuntamente recibieron cheques por más de B/.100,000 de la Junta Comunal de Belisario Porras, sin que se haya podido justificar que laboraban en dicha institución.

La Fiscalía incorporó al expediente un informe de auditoría suministrado por la Contraloría General de la República, que establece, según la PGN, una presunta afectación económica al Estado por B/.8,098,668.62.

Los ocho aprehendidos serán puestos a órdenes del Juzgado de Garantías para las audiencias correspondientes, en cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.