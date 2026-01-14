Capturan a alias “Osito” presuntamente vinculado a robos contra conductores de plataformas digitales

Este miércoles 14 de enero fue capturado alias ‘Osito’ mediante diligencia de allanamiento y registro en el distrito de David, provincia de Chiriquí, por su presunta relación con investigaciones por delitos contra el patrimonio económico, en su modalidad de robo, confirmó la Policía Nacional (PN)

De acuerdo con las investigaciones, a esta persona se le vincula a hechos suscitados en el mes de noviembre del año 2025, en el distrito de David, en perjuicio de conductores de plataformas digitales, quienes con violencia fueron despojados de sus pertenencias.

El sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes a órdenes del Ministerio Público.