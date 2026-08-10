Capturan a alias “Popi”, uno de los más buscados por homicidio

Alias “Popi”, de 18 años, quien figura en la lista de los más buscados por el delito de homicidio doloso agravado, fue aprehendido en el sector Los Quemao, corregimiento Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito, informó la Policía Nacional.

Según la institución, el joven estaría vinculado a un hecho ocurrido en el sector San Isidro (El Apache), donde una persona perdió la vida.

El aprehendido mantiene antecedentes por robo a local comercial con arma de fuego, allanamiento, entre otros delitos.

Durante la intervención se recabaron indicios que serán puestos a disposición de las autoridades competentes.