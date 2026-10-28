Capturan a alias “Yeisin” por presunta tentativa de homicidio en Colón

Un hombre de 19 años, conocido con el alias de “Yeisin”, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en el sector de Buena Vista, provincia de Colón, por su presunta vinculación con el delito de tentativa de homicidio.

La información fue dada a conocer por la Policía Nacional, que indicó que el joven era requerido por un hecho ocurrido el pasado 11 de junio del presente año.

Según las investigaciones, el aprehendido también es presuntamente vinculado a una estructura pandilleril y mantiene antecedentes por el delito de robo a mano armada.

Tras su captura, el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.