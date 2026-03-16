Capturan a cabecilla y miembros de la pandilla “Blindaje 7” en Coclé

Las autoridades capturaron a 19 personas, a través de la operación antipandillas “Legado”, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

Las detenciones se dieron este lunes 16 de marzo, específicamente en los sectores de Farallón y Nuevo Farallón, con el objetivo de desarticular la pandilla autodenominada “Blindaje 7”.

De los capturados, 18 son presuntos integrantes de la estructura pandilleril y la otra detención se dio por el delito de posesión ilícita de armas de fuego, indicaron de la Policía Nacional (PN).

Entre los aprehendidos figura alias “Hueso”, identificado como el cabecilla de esta pandilla.

Según el reporte policial, en los allanamientos se incautaron equipos tecnológicos, municiones de arma de fuego, un arma de fuego y otros elementos relevantes para la continuidad de las investigaciones.