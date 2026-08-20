Capturan a cinco presuntos miembros de una pandilla en Santa Eduviges

Cinco personas fueron aprehendidas durante la Operación Combate 2, desarrollada en distintos puntos de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo, informó el Ministerio Público.

Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

De acuerdo con el Ministerio Público, los aprehendidos estarían vinculados a una estructura que mantenía control territorial en el sector y a presuntos delitos como homicidio, delitos relacionados con drogas, robos, hurtos y posesión de armas de fuego.

La investigación sobre la presunta pandilla se inició el 6 de marzo de 2023 y esta representa la segunda fase de la Operación Combate.

En las próximas horas, los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones, imputación de cargos y solicitud de las medidas cautelares correspondientes.