Capturan a colombiana en Tocumen con presunta droga oculta en sus maletas

La Policía Nacional informó que una ciudadana colombiana de 23 años fue capturada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras un operativo realizado en coordinación con funcionarios del Ministerio Público, donde se detectó presunta sustancia ilícita en su equipaje.

De acuerdo con la entidad, la mujer provenía de Medellín, Colombia, en tránsito por Panamá con destino final París, Francia. Al notar la presencia de las unidades policiales, mostró una actitud sospechosa, por lo que se procedió a la revisión de dos maletas.

Durante la inspección, las autoridades ubicaron dos planchas impregnadas con presunta sustancia ilícita, además de dinero en efectivo en moneda de euro y equipo tecnológico.

La Policía Nacional indicó que la capturada, junto con los indicios encontrados, fue puesta a órdenes de las autoridades correspondientes para las investigaciones de rigor.