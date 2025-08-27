Capturan a cuatro personas por hurto de 22 tanques de gas en Los Santos

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles, 27 de agosto, por su presunta vinculación al hurto de varios tanques de gas en un comercio en La Villa de Los Santos.

Según el reporte policial, en un punto de control en el distrito de Santa María, lograron la aprehensión de dos ciudadanos, de 26 y 27 años de edad respectivamente, quienes se desplazaban en una camioneta blanca transportando 22 tanques de gas.

“Durante la intervención policial, dos sujetos más emprendieron la huida por un área boscosa, sin embargo, gracias a la coordinación interinstitucional, fueron posteriormente capturados en el distrito de Penonomé”, según reportes oficiales.

Dentro del vehículo también se encontraron dos cizallas, herramientas que se presume fueron utilizadas para cortar cadenas y facilitar la comisión del delito.

El caso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes, de acuerdo con la Policía.