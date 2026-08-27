Capturan a dos hombres por homicidio de una joven en Chilibre

Dos hombres fueron aprehendidos en Chilibre por su presunta vinculación con el homicidio doloso agravado de una joven de 20 años, ocurrido el pasado 30 de mayo en el sector de El Tecal, barrio El Chagres.

El Ministerio Público informó este jueves 27 de agosto de 2026 que las aprehensiones fueron realizadas por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.

Durante una diligencia en una residencia ubicada en el sector de Villa Unida, en Chilibre, las autoridades ubicaron indicios relacionados con la investigación y presunta sustancia ilícita.

Según las investigaciones, varios sujetos llegaron a una residencia en El Tecal y dispararon contra la joven, quien posteriormente falleció.

Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía realizará las solicitudes correspondientes.