Capturan a dos personas por minería ilegal dentro del Parque Nacional Chagres

Un patrullaje conjunto entre guardaparques y unidades de la Policía Ambiental permitió detectar actividad minera ilegal dentro del Parque Nacional Chagres, informaron autoridades ambientales.

Según el reporte oficial, la intervención ocurrió en el sector de Santa Librada, corregimiento de Salamanca, distrito y provincia de Colón, específicamente en el área de Río Mauro, donde se desarrolló la inspección. Durante el recorrido, los equipos localizaron a dos individuos en flagrancia realizando labores de extracción dentro del área protegida.

Por lo que, ambos fueron aprehendidos por las unidades competentes. Además, se incautaron herramientas, artículos y equipos utilizados para la actividad minera, los cuales quedaron bajo custodia como parte de las evidencias recopiladas. Las autoridades levantaron el informe correspondiente y actuaron conforme a las medidas legales y administrativas previstas en la normativa ambiental vigente.

El Ministerio de Ambiente destacó que la vigilancia en áreas protegidas se ha fortalecido gracias al incremento de personal operativo.

“MiAMBIENTE ha fortalecido su pie de fuerza con 11 graduaciones de guardaparques, que han traído como resultado más de 330 guardaparques nuevos a nivel nacional”, señaló la entidad.