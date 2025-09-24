Capturan a hermanos que pedían ‘coimas’ haciéndose pasar por funcionarios del Municipio de Panamá

Este miércoles, 24 de septiembre, fueron aprehendidos dos hermanos en el distrito de Arraiján, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de concusión, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte de las autoridades, “las investigaciones iniciaron tras denuncias contra un grupo de personas que se identificaban como funcionarios del Municipio de Panamá, pidiendo ‘coimas’ a comerciantes a fin de facilitar trámites de permisos nocturnos”.

Entre los aprehendidos figura un funcionario y un exfuncionario municipal, ambos aprehendidos mediante diligencias de allanamientos, indicaron de la Policía.