Capturan a joven de 19 años por presunta tentativa de homicidio en Colón

Un ciudadano de 19 años, alias “Meme”, fue aprehendido mediante una diligencia de allanamiento realizada en la provincia de Colón, por su presunta vinculación con el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, la aprehensión se realizó como parte de las investigaciones relacionadas con un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2026, en el sector de Puerto Pilón, donde una persona resultó herida con arma de fuego.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.