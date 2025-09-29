Capturan a presunto homicida en Colón

Este lunes, 29 de septiembre, fue capturado un hombre requerido por su presunta relación en un hecho de homicidio doloso en la provincia de Colón, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “la aprehensión del sospechoso se dio en el sector de Villa Luzmila, siendo trasladado para los trámites correspondiente a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Colón”.

El hecho en investigación se registró en los estacionamientos de una empresa en la entrada de la comunidad del Giral, en el corregimiento de Buena Vista, donde un hombre de aproximadamente 37 años, falleció.