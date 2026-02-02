Capturan a sospechoso de homicidio en San Miguelito

Este lunes 2 de febrero fue capturada una persona presuntamente vinculada a un hecho de homicidio y tentativa de homicidio, ocurrido la noche del domingo 1 de enero en el sector de La Turín, distrito de San Miguelito, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego, falleciendo posteriormente una de las víctimas a consecuencia de las lesiones recibidas.

Tras este hecho, se desarrollaron operativos policiales en coordinación con el Ministerio Público, los cuales permitieron la aprehensión de uno de los presuntos responsables, agregaron de la Policía.