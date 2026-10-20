Capturan a sospechoso de homicidio tras allanamiento en Colón

Un hombre de aproximadamente 20 años fue aprehendido en el sector de Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón, por su presunta vinculación con un caso de homicidio agravado ocurrido el pasado 18 de septiembre en la ciudad de Colón.

La captura se hizo efectiva mediante una diligencia de allanamiento realizada por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Homicidio de Colón, según informó la institución policial.

El hecho de sangre se registró en calle 10, donde un hombre de aproximadamente 50 años recibió varios impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue trasladado para los trámites legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este caso.

El detenido se mantiene bajo investigación por su presunta vinculación con el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio agravado.