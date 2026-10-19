Capturan a sospechoso por homicidio de un menor en Don Bosco

Un hombre fue aprehendido durante la Operación Kraken por su presunta vinculación con el homicidio de un menor de edad, ocurrido el pasado 19 de julio en el sector de Villas de Andalucía, en el corregimiento de Don Bosco.

El Ministerio Público informó que el operativo se desarrolló en varios puntos, entre ellos Pedregal, en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP).

Durante las diligencias, las autoridades incautaron teléfonos celulares y un busito Toyota blanco, presuntamente relacionado con el crimen.

Según las investigaciones, el menor salía de una fiesta cuando fue interceptado por varios sujetos que se desplazaban en el vehículo. Tras un forcejeo, le dispararon a quemarropa, causándole la muerte.

El aprehendido será puesto a órdenes de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones.