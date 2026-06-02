Capturan a “Tito Recorte”, uno de los más buscados por pandillerismo

La Policía Nacional capturó en el distrito de San Miguelito a Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, uno de los más buscados por pandillerismo, durante un allanamiento en el sector de Villa Esperanza, confirmaron este martes, 2 de junio, las autoridades.

Agregaron que mantenían una recompensa de B/. 5,000.00 por información que permitiera la ubicación y captura de “Tito Recorte”.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el detenido presuntamente forma parte de la pandilla autodenominada “Sinaloa”, con área de operación en el distrito de San Miguelito.

Durante el operativo se decomisó dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas. Tanto los indicios como el aprehendido fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.