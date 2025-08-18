Capturan a una persona por intentar hurtar un compresor de aire acondicionado en una escuela

Este lunes, 18 de agosto, fue capturada una persona en el corregimiento de Belisario Porras, sector 3 de Samaria, mientras cargaba un compresor de aire acondicionado de color blanco, propiedad de la escuela del lugar.

De acuerdo con el reporte policial, “durante un operativo observaron a dos sujetos que, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida. Sin embargo, uno de ellos fue capturado con el compresor”.

“Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero del segundo implicado y garantizar la protección de los bienes públicos en la comunidad”, agregaron de la Policía.