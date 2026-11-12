Capturan a una persona por presunto tráfico ilícito de migrantes en Darién

Una persona fue aprehendida este 12 de noviembre en el sector de Villa Nueva, provincia de Darién, por su presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de migrantes, informó la Procuraduría General de la Nación.

La diligencia fue desarrollada por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. Durante el operativo, realizado en una residencia del sector, las autoridades ubicaron indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas comenzaron en julio de 2026, luego de recibirse información sobre el supuesto traslado de migrantes de nacionalidades ecuatoriana y cubana desde Darién hacia la ciudad de Panamá, con destino final en la provincia de Chiriquí, en la frontera entre Panamá y Costa Rica.

La persona aprehendida será presentada ante un Tribunal de Garantías para las audiencias de legalización de la aprehensión, formulación de imputación de cargos y aplicación de las medidas cautelares que correspondan.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en respeto a los derechos ciudadanos y conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República.