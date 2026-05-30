Capturan a uno de los más buscados por homicidio en El Chorrillo

Este sábado, 30 de mayo, fue aprehendido Jesús Alverto Alonso Reynolds, uno de los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal, confirmó la Policía Nacional (PN).

La captura se realizó durante un operativo de allanamiento ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público en el corregimiento de El Chorrillo.

El detenido está presuntamente vinculado a un homicidio ocurrido el 14 de abril de 2023 en el corregimiento de San Francisco, donde una persona falleció tras recibir impactos de arma de fuego.

En la misma diligencia también fue aprehendido un hombre de 20 años, a quien se le decomisaron presuntas sustancias ilícitas. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales.