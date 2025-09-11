Nacionales

Capturan al extesorero de la Junta Comunal de Tolé por presunto peculado

ML | Durante la captura del extesorero.
11 de septiembre de 2025

La Policía Nacional (PN) en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió al ex tesorero de la Junta Comunal de Tolé, en el marco del operativo Comunidad, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado.

Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, debido al presunto mal uso de los fondos asignados por el Programa de Interés Social (PDIS).

El ciudadano fue trasladado para cumplir con los trámites correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción.

