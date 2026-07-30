Capturan en Arraiján a presunto integrante de la Mafia Filipina

Un hombre de 54 años, incluido en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján.

De acuerdo con la Policía Nacional, el ciudadano también es señalado de presuntamente pertenecer a la organización criminal conocida como Mafia Filipina.

La aprehensión se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro desarrollada en el marco de las operaciones Firmeza y Escudo, a partir de labores de inteligencia e investigación coordinadas con el Ministerio Público.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.