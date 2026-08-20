Capturan en Colombia a panameño requerido por homicidio ocurrido en Colón en 2021

Eduardo Glicerio Rogers Mojica, incluido en la lista de los más buscados en Panamá, fue capturado en Cartagena, Colombia, tras ser requerido por las autoridades panameñas por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en Colón en julio de 2021.

Rogers Mojica mantenía una Notificación Roja de INTERPOL por el hecho registrado en Barrio Sur, entre las calles 12 y 13 de Meléndez.

Se detalló que la captura se produjo mediante la coordinación entre las autoridades de seguridad de Panamá y Colombia.