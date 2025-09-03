Capturan en La Chorrera a presunto homicida de una mujer en Parita

Este miércoles, 3 de septiembre, fue capturado un hombre por su presunta vinculación al homicidio de una mujer de 62 años, ocurrido en Los Higos de Parita, provincia de Herrera, el pasado 1 de septiembre.

La aprehensión se dio mediante diligencias de allanamientos en el distrito de La Chorrera, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, unidades de la DIJ de la provincia de Herrera, se trasladaron hasta la provincia de Panamá Oeste siguiendo la línea investigativa que se adelanta junto a las autoridades judiciales, donde fue detenido el hombre de aproximadamente 30 años.