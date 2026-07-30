Capturan en Tocumen a presunto tratante que ofrecía empleos para llevar panameños a la guerra Rusia-Ucrania

Un ciudadano panameño fue aprehendido en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, señalado por su presunta vinculación con una red dedicada a la trata de personas.

La Policía Nacional informó que la captura se produjo durante una acción investigativa desarrollada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según las investigaciones, el sospechoso presuntamente captaba ciudadanos panameños mediante falsas ofertas de empleo para trasladarlos y reclutarlos con fines relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante el operativo, las autoridades ubicaron y rescataron a dos ciudadanos panameños que se disponían a viajar bajo el supuesto ofrecimiento laboral.

Al momento de la aprehensión, el sospechoso tenía en su poder los pasaportes de ambas personas, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional.

El ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que continuará con las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes.