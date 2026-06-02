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Carnaval electoral en la Universidad de Panamá

En este proceso existen 37 candidatos a decanos, 23 aspirantes a directores de centros regionales y 6 postulados a rector

Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
ML | Puesto de distribución de café en la Fac. de Derecho.
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
ML | Fachada de la Facultad de Derecho.
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ML | Banner en la entrada principal de la Universidad.
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
ML | Fachada de la FAcultad de Ciencias de la Educación.
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
ML | Pancartas en la entrada de la Universidad de Panamá.
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
ML | Vallas en la calle Octavio Méndez Pereira.
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
ML | Cerca perimetral frente a la ave. José De Fábrega.
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
Yalena Ortiz
02 de junio de 2026

Cientos de carteles, vallas y afiches de los candidatos a decanos y a rector en la Universidad de Panamá han invadido las fachadas, árboles, pasillos, techos y espacios públicos. Este despliegue de voluminosa propaganda electoral no se había visto en las últimas décadas dentro del centro de estudios superiores.

Cada esquina del campus central ha sido tomada por los aspirantes para colocar sus imágenes, lo que incluye la cerca perimetral de la institución académica. El periodo de divulgación, que comenzó el pasado 29 de mayo y concluye el 26 de junio, promete un flujo continuo de material, pues a pesar de la gran cantidad de pancartas existentes, todavía se observa a jóvenes colocando afiches en los pasillos y preparando espacios reservados para más publicidad en los próximos días.

En las entradas de la universidad y en los parques se ve a personas repartiendo volantes e incluso calendarios del mundial con la imagen de los postulantes, mientras que en otros puntos se han instalado puestos de distribución de café con los nombres y colores de las diferentes candidaturas.

Según explica Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario, tal como establece el reglamento universitario, le corresponde al decano de cada facultad determinar las áreas autorizadas para colocar los carteles, los cuales son distribuidos mediante sorteo.

“Todas las áreas donde se han colocado propagandas son lugares donde ya se determinó que se pueden utilizar para propaganda electoral. Dentro de las facultades, los espacios designados son potestad del decano”, explicó Fernández.

En cuanto a las prohibiciones, Fernández aclaró que no se permite utilizar clavos, engrudo ni cinta adhesiva para fijar los afiches, esto con el fin de evitar daños en las estructuras.

  • $!Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
  • $!Carnaval electoral en la Universidad de Panamá
El próximo 1 de julio, 77,015 personas escogerán a las nuevas autoridades de la Universidad de Panamá.

“Evidentemente, vemos el derroche de dinero que se dan para estas campañas que deja mucho que pensar. Hay que decirle que nos están mirando desde afuera”.

“Lo interesante no sería el despliegue de esta fiesta propagandística, más que eso es ir al fondo, qué proyectos hay, cuáles son las propuestas”.

“Hay un gran despliegue de publicidad, pero la publicidad no vota. Hacemos un llamado a los estudiantes, docentes y administrativos que escojan la mejor opción”.

“Espero que no sea una campaña como la que se da afuera que trae mucha politiquería, sino que sea una campaña más académica buscando siempre la educación”.

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