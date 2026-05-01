Carretera La Villa–Macaracas presenta un 75 % de avance en su rehabilitación, según el MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se avanza significativamente en la ejecución del proyecto “Rehabilitación de la Carretera La Villa de Los Santos – Macaracas”.

El titular de Obras Públicas, José Luis Andrade, realizó una inspección al proyecto, que registra un avance físico del 75.15 %, acompañado del director regional del MOP en Los Santos, Iván Espino, su equipo técnico, autoridades locales y personal de la empresa contratista encargada de la obra.

Durante el recorrido, el ministro supervisó distintos puntos y frentes de trabajo a lo largo de la vía, incluyendo la construcción del puente sobre la quebrada La Toleta, en el sector de El Guásimo de Los Santos, y la colocación de carpeta asfáltica en la comunidad de Chupaito, en el distrito de Macaracas. El ministro Andrade manifestó su satisfacción por el buen ritmo y la calidad de los trabajos que se ejecutan en esta importante obra de infraestructura vial.

Este proyecto cuenta con una inversión de B/. 28,788,000.00 y beneficia a más de 50 mil usuarios de los distritos de Los Santos y Macaracas, impactando directamente a más de 15 comunidades ubicadas a lo largo de esta importante vía de conexión en la provincia, informó la entidad en un comunicado de prensa.

Esta obra contempla la intervención de aproximadamente 59.5 kilómetros de carretera que incluye la construcción y rehabilitación de paradas de buses, reconstrucción de aceras, adecuación de sistemas de drenaje y la construcción de 11 puentes vehiculares a lo largo de la ruta.

Actualmente, se desarrollan trabajos de colocación de carpeta asfáltica, construcción de cajones pluviales y puentes vehiculares, así como la edificación de cabezales y cunetas pavimentadas, lo que evidencia el avance sostenido de la obra.