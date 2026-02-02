Caso Odebrecht: Continúa con la práctica de pruebas testimoniales de la defensa

Este lunes, en el doceavo día de audiencia en el caso Odebrecht ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, se prevé se continúe con la práctica de pruebas testimoniales de la defensa y el contradictorio de la Fiscalía, según información del Ministerio Público (MP).

Baloisa Marquínez, en su condición de jueza adjunta ad honorem, inició la audiencia ordinaria correspondiente a este lunes 2 de febrero.

El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en el año 2015, está conformado por aproximadamente 2,800 tomos, los cuales se encuentran digitalizados y disponibles para consulta de las partes.

Entre las personas procesadas en esta etapa figura un expresidente de la República, exministros de Estado, empresarios, políticos, entre otros.

De conformidad con la legislación panameña, el delito de blanqueo de capitales conlleva una pena que puede alcanzar hasta 12 años de prisión.